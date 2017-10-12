Бюджет: 1800$ (примерно 15$/час) Мобильное приложение уже разработано. Нужно просто сверстать дизайн + немного кода (где нестандартные элементы) Результат на выходе: 1) Один storyboard файл на все экраны 2) ...
Обновить AIR мобильное приложение
Есть старое приложение написанное мной на Starling 1.6 + Feathers 2.0 под iOS и Android.
Требуется обновить его под новый AIR 27 и соответственно Starling 2.2 + Feathers 3.3 с тем чтобы работало на последних версиях iOS и Android.
Ничего в функционале менять не требуется. Только обновить стили, отдельные компоненты, которые изменились, и всё.
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