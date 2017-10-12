Обновить AIR мобильное приложение

Есть старое приложение написанное мной на Starling 1.6 + Feathers 2.0 под iOS и Android.

Требуется обновить его под новый AIR 27 и соответственно Starling 2.2 + Feathers 3.3 с тем чтобы работало на последних версиях iOS и Android.

Ничего в функционале менять не требуется. Только обновить стили, отдельные компоненты, которые изменились, и всё.