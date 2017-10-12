Обновить AIR мобильное приложение

$100
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Есть старое приложение написанное мной на Starling 1.6 + Feathers 2.0 под iOS и Android. 

Требуется обновить его под новый AIR 27 и соответственно Starling 2.2 + Feathers 3.3 с тем чтобы работало на последних версиях iOS и Android. 

Ничего в функционале менять не требуется. Только обновить стили, отдельные компоненты, которые изменились, и всё.

AndroidiOS
8 лет назад
Astraport
Владимир 
53 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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