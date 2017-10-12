Использование адаптеров AnyBalance в приложении ReactNative

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Подробнее здесь https://docs.google.com/document/d/1q_sPPe7ageisqmtnMMp5KT8I15eK7Mb9JLEgLeyKRqE/edit

В откликах указывайте ориентировочную стоимость и срок + конкретные вопросы, если есть 

React Native
8 лет назад
iProfycom
Олег 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров