Делаем свою игровую валюту за которую будет покупаться реальные вещи (информация итд). Недоделка в аттаче. (дизайн и АПИ - есть) недоделка в аттаче бюджет стартовый, будет ...
Сделать приложение
Сделать приложение для такси
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