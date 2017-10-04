Делаем свою игровую валюту за которую будет покупаться реальные вещи (информация итд). Недоделка в аттаче. (дизайн и АПИ - есть) недоделка в аттаче бюджет стартовый, будет ...
Разработать приложение на React-Native
Создать кросс-платформенное приложение удалённого управления на React-Native в Expo используя универсальные компоненты работающие в iOS и в Android.
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