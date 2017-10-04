Разработать приложение на React-Native

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Закрыт2 заявки184 просмотра

Создать  кросс-платформенное приложение удалённого управления на React-Native в Expo используя универсальные компоненты работающие в iOS и в Android.

AndroidiOSReact Native
8 лет назад
olezhka159
Иванов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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