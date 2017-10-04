Реализовать приложение для такси

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок140 просмотров

Реализовать приложение для заказа клиентом такси на платформах Android и iOS; 

А также написать корпоративный сайт для заказа такси клиентами. 

Есть готовое Api, ТЗ сброшу кандидату при обсуждение .

AndroidiOS
8 лет назад
olezhka159
Иванов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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