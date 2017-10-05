Мобильное приложение (аналог YouDo) (iOS+Android)

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Закрыт4 заявки182 просмотра

Необходимо разработать мобильное приложение по своду заказчиков и исполнителей (аналог YouDo). 

Отдельно под iOS и android (нативные). 

Обязателен опыт разработки подобных приложений.  

Примерную вилку по ценам и срокам прошу указать сразу (желательно также показать схожие реализованные проекты).

AndroidiOS
8 лет назад
samdo
60 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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