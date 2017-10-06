React.js - доработать верстку, чтобы соответстовала критериям дизайнер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок252 просмотра

Это задача frontend. Проект в основном сделан, но как обычно бывает, программисты не учитывают мелкие, но важные нюансы в дизайне. Верстка адаптивная. Ссылку дать не могу, т.к. проект не онлайн. Нюансов в дизайне много. Пишите только, если Вы имеете достаточный для этого опыт в React.js.

8 лет назад
vingrad
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров