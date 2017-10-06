Делаем свою игровую валюту за которую будет покупаться реальные вещи (информация итд). Недоделка в аттаче. (дизайн и АПИ - есть) недоделка в аттаче бюджет стартовый, будет ...
Создать приложение-магазин футболок для паблика вк по примеру
Нужно создать точно такой же магазин в виде приложения для сообщества Вконтакте
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