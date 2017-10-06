Создать приложение-магазин футболок для паблика вк по примеру

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Нужно создать точно такой же магазин в виде приложения для сообщества Вконтакте

8 лет назад
mytnygm
Иван 
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров