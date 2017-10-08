Это задача frontend. Проект в основном сделан, но как обычно бывает, программисты не учитывают мелкие, но важные нюансы в дизайне. Верстка адаптивная. Ссылку дать не могу, т.к. проект не онлайн. Нюансов в дизайне много. Пишите ...
LocalCam PRO (приложение для android и ios)
Добрый день ищу сильных союзников в плане разработки приложений и сайтов. Есть целая куча идей, которые требуют реализации до конца 2018 года! Начнем с простого проекта под названием "LocalCam PRO"
Приложение нужно для снятия координат, снятия и редактирования фото, возможность добавлять описание к фотографии и заливать ее на различные фото хостинги.
Такие как:
1. В программе должны быть сессии. (В одной сессии несколько подгрупп.)
Сессия включает в себя:
Подгруппу с одной фотографией;
Подгруппу с несколькими фотографиями;
2. Как только мы сделали фотографию, ее сразу можно отредактировать нашим редактором, редактор очень простой в нем присутствует только кисть для выделения какого либо предмета (машины, человека, памятника)
3. После того как фотография отредактирована к ней можно оставить комментарий (например, название памятника, марки авто). Но в начале, перед описанием уже должна автоматически появляться геолокация.
При завершении сессии. Программа предлагает нам загрузить фотографии на один из обменников. После загрузки появятся ссылки с хостинга ( через одну строчку). Там присутствует кнопка для копированья сразу всех ссылок в буфер обмена.
Так же есть настройки программы, они подразумевают в себе настройку прокси сервера. Программа автоматически к каждой фотке пишет название программы где ни будь в углу полу прозрачным текстом.
Подробнее указано на картинке. https://lut.im/ZbiObdrq7E/HR9KHqVqgSWUbfwT.jpg
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