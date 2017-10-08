LocalCam PRO (приложение для android и ios)

Добрый день ищу сильных союзников в плане разработки приложений и сайтов. Есть целая куча идей, которые требуют реализации до конца 2018 года! Начнем с простого проекта под названием "LocalCam PRO"

Приложение нужно для снятия координат, снятия и редактирования фото, возможность добавлять описание к фотографии и заливать ее на различные фото хостинги.

Такие как:

lut.im

imgur.com

cubeupload.com

1. В программе должны быть сессии. (В одной сессии несколько подгрупп.)

Сессия включает в себя:

Подгруппу с одной фотографией;

Подгруппу с несколькими фотографиями;

2. Как только мы сделали фотографию, ее сразу можно отредактировать нашим редактором, редактор очень простой в нем присутствует только кисть для выделения какого либо предмета (машины, человека, памятника)

3. После того как фотография отредактирована к ней можно оставить комментарий (например, название памятника, марки авто). Но в начале, перед описанием уже должна автоматически появляться геолокация.

При завершении сессии. Программа предлагает нам загрузить фотографии на один из обменников. После загрузки появятся ссылки с хостинга ( через одну строчку). Там присутствует кнопка для копированья сразу всех ссылок в буфер обмена.

Так же есть настройки программы, они подразумевают в себе настройку прокси сервера. Программа автоматически к каждой фотке пишет название программы где ни будь в углу полу прозрачным текстом.

Подробнее указано на картинке. https://lut.im/ZbiObdrq7E/HR9KHqVqgSWUbfwT.jpg