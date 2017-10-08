Подробнее здесь https://docs.google.com/document/d/1q_sPPe7ageisqmtnMMp5KT8I15eK7Mb9JLEgLeyKRqE/edit В откликах указывайте ориентировочную стоимость и срок + конкретные вопросы, если есть
Разработка приложения для поиска исполнителя
Требуется комплексная Разработка кроссплатформенного приложения для Android и IOS.
Базовый функционал: регистрация в качестве заказчика или исполнителя по номеру телефона.
Заказчик: составление заявки, выбрав нужную категорию; получение заявок от исполнителей и выбор лучшего Предложение.
Исполнитель: регистрация по смс, заполнение анкеты, выбор сфер деятельности, приём заявок с описанием условия исполнения, стоимости. Доступ к платформе либо продаётся в виде абонемента, либо берётся комиссия с выполненных заказов.
Платформа: IOS и Андроид
Заявки фрилансеров
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