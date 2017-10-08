Разработка приложения для поиска исполнителя

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Требуется комплексная Разработка кроссплатформенного приложения для Android и IOS. 

Базовый функционал: регистрация в качестве заказчика или исполнителя по номеру телефона.

Заказчик: составление заявки, выбрав нужную категорию; получение заявок от исполнителей и выбор лучшего Предложение. 

Исполнитель: регистрация по смс, заполнение анкеты, выбор сфер деятельности, приём заявок с описанием условия исполнения, стоимости. Доступ к платформе либо продаётся в виде абонемента, либо берётся комиссия с выполненных заказов. 

Платформа: IOS и Андроид 

AndroidiOS
8 лет назад
andrej_ptitsa
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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