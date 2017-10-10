Ищу разработчика под React Native

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Закрыт1 заявка171 просмотр

Здравствуйте, нужно написать приложение на React Native для ios. Детали можем обсудить в сообщениях.

iOSReact Native
8 лет назад
IvanDenisow
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров