Разработка мобильного iOS приложения

Картинки это черновой и начальный вариант дизайна iOS приложения. Будут меняться.

Примерно такой функционал должен быть у мобильного приложения. Требования будут меняться со временем, но изменения будут в основном касаться доп функций. Основная и главная функция – дать клиенту возможность с легкостью подключаться к ВПН серверам без необходимости вручную настраивать ВПН соединение.

Запускается главный экран. Там должно быть поле для ввода логин/пароля, если же таковых нет то ссылка для регистрации. На фоне желательно 3-4 слайд баннера с красивыми лозунгами. Посмотри приложения ВПН от ExpressVPN, PureVPN и NordVPN

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.expressvpn.vpn

логин/пароль это данные авторизации клиента WHMCS здесь https://secure.vpnland.com/clientarea.php

логин пароль от ВПН аккаунта и логин пароль от профиля WHMCS – РАЗНЫЕ

Залогинились. Нужен какой нибудь красивый фон и посередине кнопка Connect (кнопку надо нарисовать красочную). Под кнопкой или рядом с ней, ну вообщем где то рядом на видном месте на том же экране должно быть 3 кнопки выбора сервера для подключения.

Кнопка первая – Fastest Server

Кнопка вторая (или же выпадающее меню со списком) – My Favorite Server

Кнопка третья – All Servers. (также выпадающий список серверов с пингом и флажками, и рядом должна стоять звездочка если клиент захочет добавить сервер в Favorites)

Мне понравился список серверов у ExpressVPN

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.expressvpn.vpn

Подключились. На верху экрана должны отображаться информация о сервере (Страна и город), и статус подключения – VPN Server IP Address, Bytes Received / Sent

Снизу экрана кнопка – Disconnect

Образцы тут

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northghost.touchvpn

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gaditek.purevpnics

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.security.xvpn.z35kb

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ixolit.ipvanish

Меню. Справа или слева сверху. Пункты меню: Prices, Settings, My Profile, Help, About

В Prices – таблица с ценами. Order Now должен перекидывать на шопинг карту сайта где клиент может купить подписку. Шопинг карта - WHMCS

В Settings – Choose VPN Protocol (OpenVPN UDP или OpenVPN TCP или Automatic). Можно предложить выбирать номерапортов (checkboxes)

-Start VPN on Android Startup – Yes/No (слайдер вкл/выкл)

В My Profile – желательно загрузить клиентский профиль из WHMCS, в частности должно быть поле где должны быть сохранены логин и пароль от ВПН аккаунта. (логин и пароль от ВПН аккаунта и логин пароль от профиля WHMCS – РАЗНЫЕ. Это важно). Данные из этих полей – логин пароль (которые должно автоматически загружаться из WHMCS и сохраняться в приложении) для ВПН будут использоваться приложением при подключении к ВПН серверам. Также у клиента в My Profile должна быть возможность открыть тикет или же просмотреть список активных сервисов.

Функционала не так много выходит и абсолютное большинство приложений конкурентов абсолютно унылое и скучное говно.

по дизайну можно (дизайнер все еще работает и будет менять картинки) сделать получше. Т.е. интерактивное и чтобы обыватель мог с легкостью ориентироваться в приложении, который даже не всегда знает как посмотреть настройки телефона.

Т.е. – простота, удобство, быстродействие и естественно без ущерба для основной задачи – ВПН соединение.

1)Ви знакомы с системой WHMCS и Radius модулем?

Т.к. в “My Profile” предполагается загрузка части клиентского профиля из WHMCS (все API можно найти в документации WHMCS)

2)Какие сроки и цену вы можете предложить? нужно уложиться за 1 мес - рабочую версию. это возможно?