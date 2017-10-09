Мобильное приложение для IOS and Android

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Закрыт9 заявок213 просмотров

Требуется сделать мобильное приложение для IOS and Android

Подробности обсудим по проекту.

Выкладывать приложения будем у нас на аккаунте магазинов, естественно.

AndroidiOS
8 лет назад
guest_14910896893995
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров