Программа заявок-перевозки с клиентской android или браузерной частью

для газелистов с грузчиками нужна примерно такая прога: на ПК оператор под своей учеткой вбивает заявку: груз, телефон заказчика,

адрес, параметры забора. Водитель под своей учеткой в программе получает

эти параметры с звуковым уведомлением под андроид/html браузер. У

оператора в конец дня

выгружается отчет о заявках. Я это вижу дельфи/php+сервер c mysql (можно

и через таблицы реализовать, но google переодически правит API, или

минимессенджер с github, или просто файлы php/html на сервере, может еще

что-то новое появилось, честно не

мониторю). Какая будет цена?​​

Вижу: водители, операторы, заявка, сигнал-уведомление.