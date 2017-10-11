Мобильное приложение грузоперевозок

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Закрыт9 заявок151 просмотр

Нужно сделать мобильное приложение для грузоперевозок с выбором грузов, грузчиков, автомобиля и gps навиацией.

С личным кабинетом и расчетом через карту.

8 лет назад
guest_15076904097725
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров