Подробнее здесь https://docs.google.com/document/d/1q_sPPe7ageisqmtnMMp5KT8I15eK7Mb9JLEgLeyKRqE/edit В откликах указывайте ориентировочную стоимость и срок + конкретные вопросы, если есть
Мобильное приложение грузоперевозок
Нужно сделать мобильное приложение для грузоперевозок с выбором грузов, грузчиков, автомобиля и gps навиацией.
С личным кабинетом и расчетом через карту.
Заявки фрилансеров
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