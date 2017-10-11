Мобильное приложение грузоперевозок

Это задача frontend. Проект в основном сделан, но как обычно бывает, программисты не учитывают мелкие, но важные нюансы в дизайне. Верстка адаптивная. Ссылку дать не могу, т.к. проект не онлайн. Нюансов в дизайне много. Пишите ...