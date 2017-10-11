Приложение для Ios с дополненной реалностью AR для лестниц

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Требуется создание приложения для ios с дополненной реальностью AR для интерьерных лестниц, есть исходники моделей лестниц в 3-Д максе, нужно сделать приложение типа такого https://itunes.apple.com/ru/app/ikea-place/id1279244498?mt=8https://itunes.apple.com/ru/app/ikea-place/id1279244498?mt=8   

Просьба не спамить писать по существу.

iOS
8 лет назад
alexsol2000
Соловчук 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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