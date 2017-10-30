(IOS) Верстка приложения: 30 уникальных экранов

Бюджет: 1800$

(примерно 15$/час)

Мобильное приложение уже разработано. Нужно просто сверстать дизайн + немного кода (где нестандартные элементы)

Результат на выходе:

1) Один storyboard файл на все экраны

2) Набор исходников ViewController’ов с дополнительными настройками внешнего вида (по

необходимости) и привязкой ui элементов

3) Папка .xcassets содержащая весь необходимый набор картинок (1x, 2x, 3x) и цветов

4) Xcode проект содержащий в себе пункты 1 2 3, запустив который можно оценить все

необходимые экраны

Дополнительные требования:

1)Строгое соответствие внешнего вида приложения к проекту Zeplin

2) Язык разработки Swift 4

3)Адекватная реакция всего ui на масштабирование и поворот экрана

4)Максимальное использование стандартных iOS элементов

При отклике пишите Вашу оценку по срокам. Будет плюсом, если кратко аргументируете свою оценку. Так будет легче понять, что Вы понимаете о чем говорите и понимаете суть задачи.

Методика принятия решения:

1. За 50$ (без анимации) выполняете небольшую часть задания , чтобы мы могли посмотреть Ваш код: https://zpl.io/scene/aB1zJ1e. Срок 1 день.

2. Смотрим результат

3. 30.10.2017 принимаем решение