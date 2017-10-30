Подробнее здесь https://docs.google.com/document/d/1q_sPPe7ageisqmtnMMp5KT8I15eK7Mb9JLEgLeyKRqE/edit В откликах указывайте ориентировочную стоимость и срок + конкретные вопросы, если есть
(IOS) Верстка приложения: 30 уникальных экранов
Бюджет: 1800$
(примерно 15$/час)
Мобильное приложение уже разработано. Нужно просто сверстать дизайн + немного кода (где нестандартные элементы)
Результат на выходе:
1) Один storyboard файл на все экраны
2) Набор исходников ViewController’ов с дополнительными настройками внешнего вида (по
необходимости) и привязкой ui элементов
3) Папка .xcassets содержащая весь необходимый набор картинок (1x, 2x, 3x) и цветов
4) Xcode проект содержащий в себе пункты 1 2 3, запустив который можно оценить все
необходимые экраны
Дополнительные требования:
1)Строгое соответствие внешнего вида приложения к проекту Zeplin
2) Язык разработки Swift 4
3)Адекватная реакция всего ui на масштабирование и поворот экрана
4)Максимальное использование стандартных iOS элементов
При отклике пишите Вашу оценку по срокам. Будет плюсом, если кратко аргументируете свою оценку. Так будет легче понять, что Вы понимаете о чем говорите и понимаете суть задачи.
Методика принятия решения:
1. За 50$ (без анимации) выполняете небольшую часть задания , чтобы мы могли посмотреть Ваш код: https://zpl.io/scene/aB1zJ1e. Срок 1 день.
2. Смотрим результат
3. 30.10.2017 принимаем решение
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