Разработка приложения для iOS и Android

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Закрыт10 заявок184 просмотра

Требуется разработка приложения под iOS и Android. Общая суть: нечто вроде небольшой биржи заказчиков и исполнителей. Подробное ТЗ будет представлено. Нужен опытный разработчик, весьма желательно наличие у разработчика ИП, т.к. ищу специалиста для длительного сотрудничества, этот заказ – только начало.

AndroidiOS
8 лет назад
Pan_Nikolai
Николай 
69 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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