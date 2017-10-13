Разработка веб приложения

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок345 просмотров

Необходимы специалисты для разработки веб приложения на андроид и IOS. Задание покажу исполнителям. Отт вас подтвержденный опыт разработки приложений (возможно потребуется показать видеоконфернеции исходники). Проект не простой сроки на разработку будут ограничены. Оставляйте скайп для связи.

AndroidiOS
8 лет назад
Shanghay
Антон 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров