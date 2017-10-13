Фидбек по приложению.

Мы предлагаем Вам воспользоваться нашим новым android-приложением для поиска работы - CValue и оценить его. У Вас есть уникальная возможность стать первопроходцами и первыми оценить все преимущества использования нашего приложения. За это мы Вам еще и заплатим. Мы готовы платить 5$ за каждый исчерпывающий и качественный фибдек после прохождения юз-кейсов по приложению. Для этого мы составили удобную google-форму, где Вы можете оставлять свои комментарии по каждому шагу юз-кейса. От Вас лишь требуется 1 час свободного времени и наличие веб-камеры для записи своих комментариев в процессе использования приложения. Также, мы ждем видео экрана Вашего телефона (с прохождением каждого юз-кейса), которое возможно записать с помощью программы Du recorder. Программа есть в свободном доступе на Play Маркете.

Итак, от Вас мы ждем качественный фидбек в сопровождении:

видео с веб-камеры с Вашими комментариями по ходу прохождения тестов;

видео экрана телефона, записанного с помощью Du recorder

двух заполненных google-форм и исчерпывающими комментариями

При выполнении всех вышеуказанных требований, мы проводим обещанную оплату.

Ссылки на гугл-формы:

https://goo.gl/forms/8I0q6s61jBUOpSs23

https://goo.gl/forms/cTm34qsXKgw8htWA3