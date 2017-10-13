Бюджет: 1800$ (примерно 15$/час) Мобильное приложение уже разработано. Нужно просто сверстать дизайн + немного кода (где нестандартные элементы) Результат на выходе: 1) Один storyboard файл на все экраны 2) ...
Фидбек по приложению.
Мы предлагаем Вам воспользоваться нашим новым android-приложением для поиска работы - CValue и оценить его. У Вас есть уникальная возможность стать первопроходцами и первыми оценить все преимущества использования нашего приложения. За это мы Вам еще и заплатим. Мы готовы платить 5$ за каждый исчерпывающий и качественный фибдек после прохождения юз-кейсов по приложению. Для этого мы составили удобную google-форму, где Вы можете оставлять свои комментарии по каждому шагу юз-кейса. От Вас лишь требуется 1 час свободного времени и наличие веб-камеры для записи своих комментариев в процессе использования приложения. Также, мы ждем видео экрана Вашего телефона (с прохождением каждого юз-кейса), которое возможно записать с помощью программы Du recorder. Программа есть в свободном доступе на Play Маркете.
Итак, от Вас мы ждем качественный фидбек в сопровождении:
- видео с веб-камеры с Вашими комментариями по ходу прохождения тестов;
- видео экрана телефона, записанного с помощью Du recorder
- двух заполненных google-форм и исчерпывающими комментариями
Ссылки на гугл-формы:
https://goo.gl/forms/8I0q6s61jBUOpSs23
Заявки фрилансеров
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