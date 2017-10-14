Рассыльщик через эмуляторы

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки178 просмотров

Необходима реализация рассыльщика для фб мессенджера через эмулятор андроид. (nox, скорей всего).  

Некоторые моменты:  

1) Мультипоток  

2) Работа с прокси  

3) Чек через телефонную книгу  

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Android
8 лет назад
Kaleevserega
Сергей 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров