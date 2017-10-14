Нужен IOS программист - приложение знакомств Охота любви 1. Исправить некоторые замеченные баги, в ТЗ написанные 2. Если заметите сами баги, то приветствуются и обсуждаются.
Рассыльщик через эмуляторы
Необходима реализация рассыльщика для фб мессенджера через эмулятор андроид. (nox, скорей всего).
Некоторые моменты:
1) Мультипоток
2) Работа с прокси
3) Чек через телефонную книгу
Указывайте в заявке "я фрилансер" (защита от автоматического ответа)
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