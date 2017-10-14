Нужно создать мобильное приложение (Android and iOS) для сайтов и.м.

Доброго времени суток! Стоит следующая задача: нужно создать мобильное приложение (Android and iOS) для сайтов интернет магазинов.

Сайт работает на Oscommerce. Интересует специалист, у которого есть опыт работы в по созданию мобильных приложений для Android and iOS, интеграция с сайтом.

Очень желательно чтоб приложения создавались динамически.

Думаю вот этот модуль при должной корректировке будет работать.

https://apps.oscommerce.com/CAFMM&oscommerce-for-android-api/

Или рассмотреть возможность создания простенького приложения, которое бы открывало мобильную версию сайта.

Оплата wmz по факту выполнения работ. Цену и сроки, плиз, указывайте!