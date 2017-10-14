Бюджет: 1800$ (примерно 15$/час) Мобильное приложение уже разработано. Нужно просто сверстать дизайн + немного кода (где нестандартные элементы) Результат на выходе: 1) Один storyboard файл на все экраны 2) ...
Нужно создать мобильное приложение (Android and iOS) для сайтов и.м.
Доброго времени суток! Стоит следующая задача: нужно создать мобильное приложение (Android and iOS) для сайтов интернет магазинов.
Сайт работает на Oscommerce. Интересует специалист, у которого есть опыт работы в по созданию мобильных приложений для Android and iOS, интеграция с сайтом.
Очень желательно чтоб приложения создавались динамически.
Думаю вот этот модуль при должной корректировке будет работать.
https://apps.oscommerce.com/CAFMM&oscommerce-for-android-api/
Или рассмотреть возможность создания простенького приложения, которое бы открывало мобильную версию сайта.
Оплата wmz по факту выполнения работ. Цену и сроки, плиз, указывайте!
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