Нужно создать мобильное приложение (Android and iOS) для сайтов и.м.

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  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки213 просмотров

Доброго времени суток! Стоит следующая задача: нужно создать мобильное приложение (Android and iOS) для сайтов интернет магазинов.

Сайт работает на Oscommerce.  Интересует специалист, у которого есть опыт работы в по созданию мобильных приложений для Android and iOS, интеграция с сайтом. 

Очень желательно чтоб приложения создавались динамически.

Думаю вот этот модуль при должной корректировке будет работать.

https://apps.oscommerce.com/CAFMM&oscommerce-for-android-api/

Или рассмотреть возможность создания простенького приложения, которое бы открывало мобильную версию сайта.

Оплата wmz по факту выполнения работ. Цену и сроки, плиз, указывайте!

AndroidiOS
8 лет назад
lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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