Нужен IOS программист - приложение знакомств Охота любви

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен2 заявки259 просмотров

Нужен IOS программист - приложение знакомств Охота любви﻿

1. Исправить некоторые замеченные баги, в ТЗ написанные 

2. Если заметите сами баги, то приветствуются и обсуждаются.

iOS
7 лет назад
taxichastnik
Александр 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

homocogitum
Игорь 
34 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$100
7 дней
Дельно подходит к работе. Разбирается и делает все на 5 без последующих косяков. В общем я полностью доволен и мы сотрудничаем теперь
Отличный заказчик, всегда на связи, будем дальше сотрудничать.

Заявки фрилансеров

homocogitum
Игорь 
34 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад

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