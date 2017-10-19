Мобильное приложение (Android and iOS) для мобильной версии сайта

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Закрыт15 заявок328 просмотров

Простенькое мобильное приложение (Android and iOS) для открытия мобильной версии сайта.

Разместить в google play, app store.

аккаунта разработчика нет, требуется создать и потом передать пароли

как я это вижу? приложение в google play, app store - клиент устанавливает, появляется иконка в смартфоне

Нажимая на иконку, клиент попадает на мобильную версию сайта

Оплата по факту окончания и проверки работ, в wmz

Плиз, указывайте цену и сроки

AndroidiOS
7 лет назад
lucky2
Игорь 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров