Программа для регистрации в такси компаниях.

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Целью разработки мобильного приложения являетсяПРИВЛЕЧЕНИЕ новых ВОДИТЕЛЕЙ за счет удобства и простоты регистрации, а также

для людей, которые, спонтанно попали на приложение (т.к. множество людей не

знает, как начать работать с такси компаниями обходя все бюрократические

моменты) ища себе работу.

Главной задачей приложения является предоставление легкойрегистрации в соответствующих сервисах такси.

Аналоги в play market (1)indi-официальный партнер…;2)Yandex taxi: Drivers…)  

8 лет назад
guest_15081002616268
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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