Простенькое мобильное приложение (Android and iOS) для открытия мобильной версии сайта. Разместить в google play, app store. аккаунта разработчика нет, требуется создать и потом передать пароли как я это вижу? ...
Программирование мобильного приложения под Android и IOS
Имеется готовый прототип приложения, сверстанный в конструкторе, две версии: lite и pro. Есть выгрузка в html 5.
Задача: превратить это в рабочее мобильноеприложение для Android и IOS.
По типу это чисто контентное приложение, как книжка-справочник, примерные аналоги:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SAO.BabyTime,
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.familion.mamsbook
То есть, контент, разбитый на разделы и подразделы, плюс задать функцию добавления в избранное. Объем контента большой, но технически задача простая. Предпочтение тем, кто занимается кроссплатформенной разработкой.
Более подробное техзадание имеется.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Мобильные приложения15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Что нужно пофиксить: При отправке уведомлений через firebase, приложение крашится.Что нужно сделать: Уведомления должны приходить даже когда приложение активно, т.к по стандарту уведомления приходят только тогда, когда приложение в фоне.Добавить в боковую ...Закрыт7 лет назад
- $100
Нужен IOS программист - приложение знакомств Охота любви 1. Исправить некоторые замеченные баги, в ТЗ написанные 2. Если заметите сами баги, то приветствуются и обсуждаются.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Целью разработки мобильного приложения являетсяПРИВЛЕЧЕНИЕ новых ВОДИТЕЛЕЙ за счет удобства и простоты регистрации, а также для людей, которые, спонтанно попали на приложение (т.к. множество людей не знает, как начать работать с такси компаниями ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Изменение формата и деление экрана.Закрыт7 лет назад
Заказ определённой услуги изготовление по заказу оплата и доставкаМобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $750
Необходима реализация рассыльщика для фб мессенджера через эмулятор андроид. (nox, скорей всего). Некоторые моменты: 1) Мультипоток 2) Работа с прокси 3) Чек через телефонную книгу Указывайте ...Закрыт7 лет назад
- $1000
Нужно мобильное приложение,с базой данных,чатом-форумом!!! Подключением платных доп услуг!Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Стоит следующая задача: нужно создать мобильное приложение (Android and iOS) для сайтов интернет магазинов. Сайт работает на Oscommerce. Интересует специалист, у которого есть опыт работы в по созданию мобильных приложений для ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $600
Разработать приложения на iOS (поддержка 6-7-8), полностью идентичное моему приложению "CoinPulse" play.google.com/store/apps/details?id=com.cpnative - необходима разработка в React Native или Swift - Срок разработки до 2 недели. График работы 7 дней первая версия, 7 ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад