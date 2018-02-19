Программирование мобильного приложения под Android и IOS

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Завершен3 заявки220 просмотров

Имеется готовый прототип приложения, сверстанный в конструкторе, две версии: lite и pro. Есть выгрузка в html 5.

Задача: превратить это в рабочее мобильноеприложение для Android и IOS.

По типу это чисто  контентное приложение, как книжка-справочник, примерные аналоги:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SAO.BabyTime,

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.familion.mamsbook

То есть, контент, разбитый на разделы и подразделы, плюс задать функцию добавления в избранное.  Объем контента большой, но технически задача простая. Предпочтение тем, кто занимается кроссплатформенной разработкой.

Более подробное техзадание имеется.

AndroidHTMLiOS
8 лет назад
guest_15007102927954
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$350
21 день
Сотрудничеством доволен. Задача оказалась сложнее и потребовала значительно больше времени и работы, чем изначально предполагалось. Но нужного результата достигли. И Владислав полностью помог мне с публикацией приложения. Рекомендую.
Грамотный и порядочный заказчик, работать одно удовольствие. Очень четкая постановка задачи, оплата всегда в оговоренный срок. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад