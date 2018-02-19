Программирование мобильного приложения под Android и IOS

Имеется готовый прототип приложения, сверстанный в конструкторе, две версии: lite и pro. Есть выгрузка в html 5.

Задача: превратить это в рабочее мобильноеприложение для Android и IOS.

По типу это чисто контентное приложение, как книжка-справочник, примерные аналоги:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SAO.BabyTime,

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.familion.mamsbook

То есть, контент, разбитый на разделы и подразделы, плюс задать функцию добавления в избранное. Объем контента большой, но технически задача простая. Предпочтение тем, кто занимается кроссплатформенной разработкой.

Более подробное техзадание имеется.