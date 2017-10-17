Прошу оценить сроки и стоимость создания приложения для IOS

Добрый день,Рассматриваю заказ услуги по разработке мобильных приложенийна аутсорсе.1. Хотелось бы получить Вашу оценку возможности, сроков истоимости выполнения работы по созданию приложения для IOS на примере приложения 2TEXT, которое былоразработано нашей командой https://itunes.apple.com/ru/app/2text/id1053828209?mt=8На данный момент приложение распознает только русский язык.

2. Хотелось бы запустить опцию распознавания английского языка - оцените, пожалуйста, возможность встраивания этой опции в существующее приложение.Жду Ваше заключение.Краткое описание приложения во вложении.Благодарю за внимание.Анастасия