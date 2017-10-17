Простенькое мобильное приложение (Android and iOS) для открытия мобильной версии сайта. Разместить в google play, app store. аккаунта разработчика нет, требуется создать и потом передать пароли как я это вижу? ...
Прошу оценить сроки и стоимость создания приложения для IOS
Добрый день,Рассматриваю заказ услуги по разработке мобильных приложенийна аутсорсе.1. Хотелось бы получить Вашу оценку возможности, сроков истоимости выполнения работы по созданию приложения для IOS на примере приложения 2TEXT, которое былоразработано нашей командой https://itunes.apple.com/ru/app/2text/id1053828209?mt=8На данный момент приложение распознает только русский язык.
2. Хотелось бы запустить опцию распознавания английского языка - оцените, пожалуйста, возможность встраивания этой опции в существующее приложение.Жду Ваше заключение.Краткое описание приложения во вложении.Благодарю за внимание.Анастасия
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