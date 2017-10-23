Добавить push уведомления в android приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка187 просмотров

Добрый день. Есть готовое android приложение. Требования по доработке проекта:

1) настроить прием push уведомлений (через Parse SDK).

2) отображать число новых уведомлений в drawer. Число уведомлений получать с помощью ParseQuery.

3) отображение входящих уведомлений в виде всплывающего окна. пример: https://github.com/bryx-inc/BRYXBanner

Только для исполнителей с отзывами.

Android
8 лет назад
andresyuk_be
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров