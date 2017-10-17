Приложение для существующего Интернет-Магазина под Android и iPone

Разработать мобильное приложение функционально дублирующее существующий интернет-магазин. Классика. Сделать в нем небольшой кабинет пользователя

- вход по ФИО и номеру телефона, где он смог бы отслеживать свои заказы

и статусы их выполнения. Приложение, естественно будет работать

напрямую с БД магазина, в оффлайн режиме, пользоваться сохраненными

данными. Реализовать возможность рассылки сообщений пользователям

приложения. Это будут Новинки товаров, Акции, Поздравления к празднику и

т.п. А так же форму обратной связи, где пользователи могут задавать

вопросы и получать на них ответы. Сайт магазина СтендыИнфо.РФ. В

процессе может придется внести небольшие доработки в сам магазин, чтобы

подружить его с приложением. Магазин на OpenCart. В ценах и специфике

таких работ не разбираюсь, поэтому жду ваших предложений. Оплата по б/н

расчету.

Желательно вместе с выполненной работой получить исходники, чтобы потом можно было

самостоятельно вносить небольшие изменения и доделки. Чтобы хотя бы

теоретически была такая возможность