Простенькое мобильное приложение (Android and iOS) для открытия мобильной версии сайта. Разместить в google play, app store. аккаунта разработчика нет, требуется создать и потом передать пароли как я это вижу? ...
Приложение для существующего Интернет-Магазина под Android и iPone
Разработать мобильное приложение функционально дублирующее существующий интернет-магазин. Классика. Сделать в нем небольшой кабинет пользователя
- вход по ФИО и номеру телефона, где он смог бы отслеживать свои заказы
и статусы их выполнения. Приложение, естественно будет работать
напрямую с БД магазина, в оффлайн режиме, пользоваться сохраненными
данными. Реализовать возможность рассылки сообщений пользователям
приложения. Это будут Новинки товаров, Акции, Поздравления к празднику и
т.п. А так же форму обратной связи, где пользователи могут задавать
вопросы и получать на них ответы. Сайт магазина СтендыИнфо.РФ. В
процессе может придется внести небольшие доработки в сам магазин, чтобы
подружить его с приложением. Магазин на OpenCart. В ценах и специфике
таких работ не разбираюсь, поэтому жду ваших предложений. Оплата по б/н
расчету.
Желательно вместе с выполненной работой получить исходники, чтобы потом можно было
самостоятельно вносить небольшие изменения и доделки. Чтобы хотя бы
теоретически была такая возможность
Заявки фрилансеров
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