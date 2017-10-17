Мобильное приложение для (Android (Tablet))

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Закрыт5 заявок160 просмотров

Нужно создать мобильное приложение (Android (Tablet)) для заказа разных услуг. Виденье

дизайна и стиля приложения есть. За дополнительной информацией обращайтесь,

пожалуйста, в личку.

Android
8 лет назад
guest_15082452284989
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров