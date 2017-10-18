Разработка android приложения

Имеется исходный код android приложения goo.gl/rTvgy2 Приложение собрано на Software Framework – Ionic, но по мысли, это web интерфейс который полностью работает на основе api и плагинов wordpress установленных в панели. Задача состоит в том, чтобы собрать apk приложение и интегрировать его через api с интернет-магазином работающим на wordpress + woocommerce

Задачи:

1. Собрать apk по документации прилагаемой к приложению. Подключить интернет-магазин к приложению через api.

2. Заменить регистрацию через wordpress на регистрацию через facebook (делается путем установки плагина wordpress + api)

3. Необходимо проверить корректность оформления заказа, через мобильное приложение.

Во вложении файл, прилагаемый к исходному коду, где рассказывается о 3-х возможных методах установки и сборки данного apk