Разработка android приложения

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Имеется исходный код android приложения goo.gl/rTvgy2 Приложение собрано на Software Framework – Ionic, но по мысли, это web интерфейс который полностью работает на основе api и плагинов wordpress установленных в панели. Задача состоит в том, чтобы собрать apk приложение и интегрировать его через api с интернет-магазином работающим на wordpress + woocommerce  

Задачи: 

1. Собрать apk по документации прилагаемой к приложению. Подключить интернет-магазин к приложению через api. 

2. Заменить регистрацию через wordpress на регистрацию через facebook (делается путем установки плагина wordpress + api) 

3. Необходимо проверить корректность оформления заказа, через мобильное приложение.  

Во вложении файл, прилагаемый к исходному коду, где рассказывается о 3-х возможных методах установки и сборки данного apk

AndroidWooCommerceWordPress
8 лет назад
mikebogdanov
Михаил 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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