Разработка под Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки146 просмотров

Необходима разработка не сложного приложения для анкетирования и записи результатов в удаленную БД.

Анкета -статичная, без вариативности ответов (пусто-галка), запись результатов  в ms sql server

авторизация- выбор из списка (планшет, пользуются несколько сотрудников- должно быть понятно, что проводил анкетирование)

AndroidSQL
8 лет назад
guest_15084908051214
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров