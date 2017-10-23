Xposed модуль для Android 7.0

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Закрытнет заявок97 просмотров

Нужен Xposed модуль. Нужно чтобы "недавние программы" было с простыми иконками как было до KitKat. Модуль должен работать в Nougat.  

Android
8 лет назад
Eugen84
Орлов 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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