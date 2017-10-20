Добрый день. Есть готовое android приложение. Требования по доработке проекта: 1) настроить прием push уведомлений (через Parse SDK). 2) отображать число новых уведомлений в drawer. Число уведомлений получать с помощью ParseQuery. ...
Внести 4 доработки в iOS-приложение на Swift.
Необходимо внести следующие 4 доработки в iOS-приложение на Swift:
1) http://prntscr.com/gzrm54 http://prntscr.com/gzrmas - написал в скриншотах
2) Сделать так, чтобы когда пользователю приходило новое сообщение, то на иконке чата появлялось уведомление, что у него есть непрочитанные сообщения (в кружке цифра сколько сообщений не прочитано): http://prntscr.com/gzrsdx
3) Во вкладке "Питание" добавить пункт-вкладку "Все питание" (должна стоять на последнем месте в самом низу) и в ней должно отображаться суммарно все питание за всю неделю с Пн-до Вс: http://prntscr.com/gzrto2
4) Во вкладках "Тренировки" и "Питание" информация не загружается с сервера. Нужно связать их с сервером, чтобы оттуда в эти вкладки загружались все данные и информация.
Комментарий предыдущего разработчика:
"Осталось только подключить загрузку данных с сервера в этих двух экранах.
Грубо говоря ГДЕ отображать информацию есть, а самой информации нет, ее надо грузить с сервера, вот."
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