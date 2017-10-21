Требуется написать андроид/иос приложении

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки160 просмотров

Инфо о заказах берется с базы по апи.

Приложение для сервис центра, отслеживающего состояние заказа, информирующее об акциях и скидках и другой информации.

Android
8 лет назад
german_boy
Звягинцев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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