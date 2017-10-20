Мобильное приложение NFC / android

Нужно написать приложение для Андроид 5 версии.

Программа должна уметь считывать NFC карты, когда прикладываешь карту к телефону и сохранять их nfc метки с названием в память.

Когда выбираешь сохранённую nfc метку программа должны генерировать этот код в nfc.

Т.е. своеобразное хранилище карт NFC меток. Программа должна работать с банковскими картами.

Программа нужна в исходных кодах, т.е. исполнитель предоставляет полностью исходный код.

Интерфейс программы не важен, рисовать ничего не нужно, пусть будет все текстом, белым по черному.

Желательно - предоставить виртуальную машину, в которой находится среда и собирается программа, чтобы я мог попробовать её модернизировать.

Аналогичные программы.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakdev.wdnfc

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.devnied.emvnfccard

P.S. Это программа рассчитывается как часть другого проекта.