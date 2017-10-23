Разработка приложения под iOS

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Необходимо разработать простое приложение под iOS. Оно будет взаимодействовать с API Вконтакте и Facebook, при регистрации.

Пользователям будет приложение задават один из сотни вопросов находившиеся в базе, пользователь приложения должен отвечать на этот вопрос, выбрав одного из друзей в контакт листе. При выборе одного из друга, ему от имени сервиса отправляется SMS.

- регистрация через подтверждения номера телефона

- взаимодействие с контактами iOS

iOS
7 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров