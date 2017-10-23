Необходимо разработать простое приложение под iOS. Оно будет взаимодействовать с API Вконтакте и Facebook, при регистрации. Пользователям будет приложение задават один из сотни вопросов находившиеся в базе, пользователь приложения должен отвечать ...
Поисковик апартаментов (приложение на телефон)
[table]Приложение на телефоне: подбор апартаментов на карте города, бронирование, оплата, подписание договора онлайн, открывание двери в квартиру.[/table]
Заявки фрилансеров
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