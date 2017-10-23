Поисковик апартаментов (приложение на телефон)

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Закрыт5 заявок120 просмотров

[table]Приложение на телефоне: подбор апартаментов на карте города, бронирование, оплата, подписание договора онлайн, открывание двери в квартиру.[/table]

8 лет назад
Matveev883
Сергей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров