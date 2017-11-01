Предложить решение для WP-сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Предложить и реализовать решение по передачи входных параметров типа

wp-site.ru?parm1=parametr1&parm2=parametr2

в функцию add_filter() wp-сайта.

WordPress
8 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров