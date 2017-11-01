Нужно отвязать программу от компьютера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Программа имеет регистрационный номер, номер отпраляеться разработчику, разработчик активирует программу. Активация программы возможна только на одном компьютере. У меня есть одна копия активированной программы. нужно чтобы можно было устанавливать на несколько компьютеров. Программу отправлю для ознакомления. 

8 лет назад
SanyaFT9
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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