Перенести сайт на WordPress. Есть сайт, сделанный на конструкторе, его необходимо перенести на WodrPress. Общие требования: Структура и дизайн сайта должны сохраниться. Требования по вёрстке: Должна быть адаптивность, кроссбраузерность (последние ...
Перевести JS код на Java
Нужно перевести код яваскрипта на яву , файл с кодом доступен по ссылке
https://drive.google.com/file/d/0By1g6J0Uwp8yTlh1UGptcENzcnM/view?usp=sharing
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