Перевести JS код на Java

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки264 просмотра

Нужно перевести код яваскрипта на яву , файл с кодом доступен по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/0By1g6J0Uwp8yTlh1UGptcENzcnM/view?usp=sharing

JavaJavaScript
7 лет назад
guest_15095435836023
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Prohi8bitme
Андрей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$35
1 день
Человек честный , порядочный , ему можно доверять а это редко встретить в наше время и инете. Работу выполнил ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННО и БЫСТРО , За РАЗУМНЫЕ деньги. Спасибо большое за сотрудничество) все бы так работали - было-бы круто)
Все очень понятно объяснил, Быстро оплатил, Надеюсь на долго временое сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Prohi8bitme
Андрей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад