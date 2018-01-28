Доработать сайт на wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки197 просмотров

1. В mozille один блок съехал по размерам - нужно подправить

2. Поставить на сайт messenger - viber, whatsapp,telegramm, vk

3. Доделать онлайн оплату - была установлена через интеркассу, нужно чтоб оплата происходила на сайте и была привязяка карт для последующего снятия денег (как в такси приложении)

4. В подвале ссылки на соц сети поставить target=_blank

5. Переделать регистрацию по телефону - чтоб логин был номер телефона, а пароль - код из смс

сайт zionclean.ru

WordPress
8 лет назад
kooorablina
Кристина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

igor-green
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за работу. Все выполнено качественно и в срок. Была рада сотрудничать.
Хороший заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

igor-green
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 лет назад