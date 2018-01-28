Доработать сайт на wordpress

1. В mozille один блок съехал по размерам - нужно подправить

2. Поставить на сайт messenger - viber, whatsapp,telegramm, vk

3. Доделать онлайн оплату - была установлена через интеркассу, нужно чтоб оплата происходила на сайте и была привязяка карт для последующего снятия денег (как в такси приложении)

4. В подвале ссылки на соц сети поставить target=_blank

5. Переделать регистрацию по телефону - чтоб логин был номер телефона, а пароль - код из смс

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