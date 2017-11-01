Парсер товаров для PrestaShop 1.6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок159 просмотров

Желательно в виде модуля для PrestaShop 1.6

Или скрипт сохраняемый товары .csv

PrestaShop
8 лет назад
artemnik84
Артем 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров