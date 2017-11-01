Нужно перевести код яваскрипта на яву , файл с кодом доступен по ссылке https://drive.google.com/file/d/0By1g6J0Uwp8yTlh1UGptcENzcnM/view?usp=sharing
Вывести пользовательское свойство cms Битрикс
http://kupit-shp.test-itweb.ru
Получается вывести банер только в подразделах http://prntscr.com/h4vav6 а в разделах не выводится вот код:
$order), $arFilter = Array("IBLOCK_ID"=>$arResult["IBLOCK_ID"], "ID"=>$arResult["ID"]), true,$arSelect=Array("UF_KARTINKA"));
while($ar_result = $db_list->GetNext()):
?>
">
Ищу грамотного битрикснека на постоянные задачи
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо исправить ошибки на сайте http://gipfel-prof.ru/ ТЗ в приложенииЗавершен7 лет назад
У нас есть скрипт, который рассылает pdf-документ платным подписчикам. Нужно добавить функционал, чтобы при отправке файла скрипт генерировал pdf-файл с паролем, чтобы файл можно было открыть только по паролю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Желательно в виде модуля для PrestaShop 1.6 Или скрипт сохраняемый товары .csvВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день нужен парсер wordstat в php для сбора ключейВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть вывод из cURL запроса вида:[ { "id" : "FC2KFBC2TnSKVotWpLpGd5HAFp44bYCc7dJfU2cHFT25", "type" : "sell", "amount" : 22757296, "price" : 6230000000, "timestamp" : 1506612290021, "filled" : 22757296, ...Завершен7 лет назад
Нужен мощный парсер, который будет работать непрерывно. Парсить нужно данные по API. В дальнейшем с данными нужно производить расчеты.Веб-программирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
1. В mozille один блок съехал по размерам - нужно подправить 2. Поставить на сайт messenger - viber, whatsapp,telegramm, vk 3. Доделать онлайн оплату - была установлена через интеркассу, нужно чтоб оплата происходила ...Завершен7 лет назад
Перенести сайт на WordPress. Есть сайт, сделанный на конструкторе, его необходимо перенести на WodrPress. Общие требования: Структура и дизайн сайта должны сохраниться. Требования по вёрстке: Должна быть адаптивность, кроссбраузерность (последние ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Программа имеет регистрационный номер, номер отпраляеться разработчику, разработчик активирует программу. Активация программы возможна только на одном компьютере. У меня есть одна копия активированной программы. нужно чтобы можно было устанавливать на несколько компьютеров. Программу отправлю для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад