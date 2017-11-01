Вывести пользовательское свойство cms Битрикс

$2
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Закрыт4 заявки152 просмотра

http://kupit-shp.test-itweb.ru

Получается вывести банер только в подразделах http://prntscr.com/h4vav6 а в разделах не выводится вот код:

$order), $arFilter = Array("IBLOCK_ID"=>$arResult["IBLOCK_ID"], "ID"=>$arResult["ID"]), true,$arSelect=Array("UF_KARTINKA"));

while($ar_result = $db_list->GetNext()):

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Ищу грамотного битрикснека на постоянные задачи

8 лет назад
Shkil86
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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