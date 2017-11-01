Сделать скрипт создания PDF-файла с паролем

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Закрыт3 заявки162 просмотра

У нас есть скрипт, который рассылает pdf-документ платным подписчикам. Нужно добавить функционал, чтобы при отправке файла скрипт генерировал pdf-файл с паролем, чтобы файл можно было открыть только по паролю.

8 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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