Создание дополнительного отчета (Отчет строится по примеру готового файла Microsoft Excel)
Парсинг товаров Яндекс Маркет
собрать все товары по ссылке https://market.yandex.ru/catalog/56006/list?hid=91525&suggest_text=Беговые%20дорожки&glfilter=7893318%3A12859427%2C6012360%2C7858217%2C6213146%2C8484348%2C1045087%2C1042235%2C1044400%2C8493192%2C7851399%2C11614346%2C6063583%2C12665719%2C1042229%2C13208827%2C7147578%2C13753315%2C1019968%2C152864%2C8481538%2C1044029%2C9346778%2C6479060%2C14942619%2C10748378%2C6281042%2C14046062%2C2416516%2C1045068%2C1045075%2C1042301%2C6001406%2C6155337%2C1044074%2C8433195%2C8474452%2C8490774%2C7148049%2C3606681%2C10667035%2C1030235%2C3924177%2C6412396%2C7307539%2C1008151%2C7307274%2C1593755%2C7312401%2C1570360%2C6076525%2C11007326%2C5099407%2C13329520%2C1008036%2C11619143%2C937920%2C6001407%2C7765420%2C2485965%2C6281039%2C5016440%2C11619142%2C8246085%2C8455948%2C4716660%2C10769461%2C11912152%2C1042236%2C1562280%2C1045084%2C9271171%2C7157389%2C8493194%2C4716659%2C7771848%2C6333118%2C2416517%2C9345825%2C8478768%2C13902642%2C7844717%2C1599890%2C8338387%2C6231100%2C7307275%2C1044025%2C7690235%2C10386200%2C6479061%2C13902643%2C7788322%2C13956463%2C13229832%2C1042232%2C1562281%2C590528%2C14049393%2C8494393%2C8453956%2C4716662%2C9238609%2C1606479%2C1578409%2C2416521%2C2107453%2C8474448%2C1576982%2C1044402%2C1042233%2C4726775%2C6290243%2C10459498%2C1028138%2C9264620%2C4670280%2C14046052%2C8453957%2C2107446%2C1044401%2C13455319%2C7332944%2C12153637%2C8474451%2C1044028%2C8484347%2C4728003%2C4670275%2C7343628%2C8474449%2C7342811%2C7011640%2C10672330%2C9264624%2C11619138%2C1044349%2C9346781%2C8478876%2C1566681%2C1044076%2C1565771%2C7153003%2C9238608%2C7761814%2C9264618%2C2685985%2C11056772%2C8493193%2C8484352%2C4670277%2C1044396%2C3642285%2C5002220%2C8484341%2C1044397%2C5099410%2C1044068%2C1044351%2C11114750%2C3684810%2C1008029%2C8294631%2C14260053%2C1044398%2C10769465%2C5002219%2C14942618%2C7796339%2C12848654%2C6473432%2C13944631%2C14046072%2C1042227%2C1570399%2C1045086%2C1044403%2C3876343%2C1042228%2C10436634%2C2107449%2C10481720%2C8478773%2C2107450%2C12510494%2C1042231%2C1044404%2C10674135%2C7079103%2C5058578%2C1593757%2C10769469%2C8478769%2C14981759%2C10514769%2C3904504%2C8487694%2C4743139%2C10718615%2C10459500%2C1044024%2C1045076%2C7157395%2C1044399%2C1566682%2C1045074%2C13944630%2C1042230%2C8453955%2C7882202%2C8478875%2C7073619%2C10590922%2C264696%2C4865325%2C1042234%2C4698304%2C1044030%2C1042226%2C3721297%2C7917901%2C8478775%2C7275101%2C1599889%2C268582%2C8478767%2C13323146%2C11619151%2C10717874&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=0&how=aprice&page=4 с ценой без цены, фото назвать товаром (кавычки убрать из названий если нужно), все данные по каждому товару, товаров 3376 штук, при этом есть список из 1150 товаров которые есть уже(прикрепила), надо автоматом их убрать и оставить только новые товары., в название товаров вбить "Беговая дорожка" и фото назвать как товар, если доп фото то "название(1) название(2) и тд"в заявке пишите стоимость и срокиназвать парсинг яндекс маркета
Заявки фрилансеров
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