Сделать alt и title для картинок в Opencart +установка "хлебных крошек

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Закрыт4 заявки119 просмотров

Установка возможности задавать alt и title для картинок в Opencart 1.5.3.1 + установка "хлебных крошек" 

Opencart
7 лет назад
spartak-by
39 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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