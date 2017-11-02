Требуется разработать парсер вебсайта частных объявлений по типу авито. Складывать в Mysql.
Натянуть верстку+разработать личный кабинет.
Натяжка верстки на вордпресс.
Верстку и дизайн в psd предоставим после согласование заказа.
Главная страница - верстка
Дизайн Личного кабинета
Дизайн галереи
Вёрстка Личного кабинета
Вёрстка галереи
Натяжка всего.
САЙТ
Главная страница.На главной странице нужно связать ссылки из меню с соответствующими блоками.Сделать возможным переключение сайта на англ и рус кликом по соответствующим иконкам. также сделать возможным добавить новые языки через админ панель.
Сделать возможным редактировать обратный отсчет, т.е менять дату обратного отсчета и наименование события.По клику на «Участие в предпродаже» должна появиться в том же окне не обновляя страницу , форма где нужно будет ввести email на которую будет выслана инструкция для инвестирования, формата типа ( Для участия в закрытом раунде PreSale введите свой email и кнопка отправить) - эта кнопка также располагается под "калькулятором" -такой же функционал должен быть применен и к ней.
Добавить регистрацию с подтверждением на почте. (Поля для регистрации Имя, почта, пароль, повтор пароля, и проверка google reCaptcha .)
Вход в ЛК должен проходить путем ввода логина и пароля и пройдя проверку google reCaptcha .
Далее в окне с видео , нужно сделать возможным с помощью админ панели вставить туда видеоролик с youtube.
Калькулятор - должен работать т.е производить вычисления. На сайте http://goldminecoin.io/ есть пример работы этого калькулятора.
Все блоки должны быть редактируемыми через админ панель.Блоки команда, консультанты, пресса и партнеры должны быть также редактируемыми через админ панель
Окно Галерея: Здесь будут видеоролики , фотографии и документы фирмы. Предлагаю По структуре сделать как тут http://goldminecoin.io/gallery просто подогнать по общему стилю сайта.
Личный кабинет: с использованием api вывод баланса с etherscan.io (предоставляем доступ к ноде).
Категории в личном кабинете. "Клуб GMC" - "Новости" "Обратный выкуп Токенов" "Обмен на золотые GMC" "Документы" "Условия ICO" "Оферта" на подобии как у https://zrcoin.io/ (пройдите регистрацию если не трудно и посмотрите как реализован у них личный кабинет) по стилю нужно будет сделать по общему стилю нашего сайта.
Весь сайт включая галерея и личный кабинет должны быть в адаптиве, с соблюдением кроссбраузерности, с соблюдением общего стиля по дизайну.
Примечание: Запрещается размещать копирайт разработчика (ссылки, кнопки, логотип) в каком либо месте сайта в том числе в футере.
Срок на натяжку и вывод главной страницы 2-3 дня. Срок на остальную часть работы 10 дней. Условия вступают в силу после предоплаты 50%
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