Вордпресс: добавить возможность копировать запись в плагин

плагин WP Quiz (во вложении). Нужно добавить возможность копирования записей, как это делает плагин Duplicate post и подобные.

и задание 2: можете еще подключить функцию аудио аудио озвучки для текстовых полей? чтобы можно было навести на текст в упражнении и услышать аудио с гугла?

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