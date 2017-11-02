Вордпресс: добавить возможность копировать запись в плагин

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плагин WP Quiz (во вложении). Нужно добавить возможность копирования записей, как это делает плагин Duplicate post и подобные.  

и задание 2: можете еще подключить функцию аудио аудио озвучки для текстовых полей? чтобы можно было навести на текст  в упражнении и услышать аудио с гугла?

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WordPress
7 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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