PHP парсер, доработать сохранение куки

На сайте www.integer-soft.ru надо переделать страницу "Команда". Сейчас там размещены псевдофотографии членов команды с подписями, все в виде таблицы. Не нравится! Надо переделать. Есть одиночные фото членов команды с подписями, одна большая групповая фотография и 4 life-фотографии. ...